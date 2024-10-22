Российские пропагандисты устроили скандал в прямом эфире 1 22.10.2024, 13:04

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Из-за боевых действий в Курской области.

В студию к российским пропагандистам радио «Комсомольская правда» дозвонился родственник четырежды раненного российского военного, который пожаловался, что его племянника не вылечили и снова отправили на передовую, пишет «Диалог.UA».

Более того, ему отказались выплачивать обещанные деньги, поскольку он ведёт боевые действия на территории Курской области.

В ответ ведущие, которые являются ветеранами российской армии, начали издеваться над мужчиной и пародировать его стиль речи.

Более того, они встали на сторону российских властей и заявили, что Курская область не является зоной боевых действий, поэтому никаких выплат родственнику мужчины не положено.

«Если Ваш племянник в Курской области, то это не зона боевых действий, никаких выплат не положено. Чего вы в самом деле пасть разинули?» - заявили пропагандисты.

«Ярчайшая иллюстрация отношения к своим же военным в РФ», - комментирует фрагмент эфира украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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