Российские пропагандисты устроили скандал в прямом эфире

Российские пропагандисты устроили скандал в прямом эфире1
- 22.10.2024, 13:04
- 3,588
Из-за боевых действий в Курской области.
В студию к российским пропагандистам радио «Комсомольская правда» дозвонился родственник четырежды раненного российского военного, который пожаловался, что его племянника не вылечили и снова отправили на передовую, пишет «Диалог.UA».
Более того, ему отказались выплачивать обещанные деньги, поскольку он ведёт боевые действия на территории Курской области.
В ответ ведущие, которые являются ветеранами российской армии, начали издеваться над мужчиной и пародировать его стиль речи.
Более того, они встали на сторону российских властей и заявили, что Курская область не является зоной боевых действий, поэтому никаких выплат родственнику мужчины не положено.
«Если Ваш племянник в Курской области, то это не зона боевых действий, никаких выплат не положено. Чего вы в самом деле пасть разинули?» - заявили пропагандисты.
«Ярчайшая иллюстрация отношения к своим же военным в РФ», - комментирует фрагмент эфира украинский журналист и блогер Денис Казанский.