Могут ли таксисты отказать в перевозке детей?
- 22.10.2024, 13:04
Ответил Минтранс.
Минтранс Беларуси сказал, могут ли таксисты отказать в перевозке пассажиров с детьми. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
В сообщении сказано, что, согласно Правилам дорожного движения, в такси разрешено перевозить детей без использования детских удерживающих устройств, которые соответствуют весы, росту ребенка, а также иных средств. Речь идет про специальные подушки для сидения, бустеры и так далее.
В Минтрансе пояснили, что из-за того, что отсутствие в автомобилях такси детских удерживающих устройств, не является основанием для отказа пассажирам с детьми в перевозке, то подобные действия перевозчика или же таксиста окажутся неправомерными.
В ведомстве заметили, что при отказе в перевозке пассажиров с детьми в такси, у них есть возможность обратиться или к перевозчику, или с письменным заявлением в филиалы Транспортной инспекции по областям и Минску.