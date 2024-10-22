«Чтобы болеть, нужно быть очень богатым»
- 22.10.2024, 13:13
Белоруска возмутилась ценами на лекарства.
Белоруска опубликовала видео, в котором выразила недовольство высокими ценами на лекарства в аптеках.
Она показала, что за 144 белорусских рубля смогла приобрести лишь антибиотики и несколько других препаратов.
На видео женщина отметила, что большинство лекарств содержат только одну пластину таблеток.
«Цены просто космические, чтобы болеть, нужно быть очень богатым человеком», — заявила она, подчеркивая, что даже такие необходимые средства лечения стали практически недоступны для многих.