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«Чтобы болеть, нужно быть очень богатым»

  • 22.10.2024, 13:13
«Чтобы болеть, нужно быть очень богатым»

Белоруска возмутилась ценами на лекарства.

Белоруска опубликовала видео, в котором выразила недовольство высокими ценами на лекарства в аптеках.

Она показала, что за 144 белорусских рубля смогла приобрести лишь антибиотики и несколько других препаратов.

На видео женщина отметила, что большинство лекарств содержат только одну пластину таблеток.

«Цены просто космические, чтобы болеть, нужно быть очень богатым человеком», — заявила она, подчеркивая, что даже такие необходимые средства лечения стали практически недоступны для многих.

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