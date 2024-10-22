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В белорусских санаториях появятся специальные номера

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  • 22.10.2024, 13:22
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В белорусских санаториях появятся специальные номера

В этом году они уже будут в «Альфа Радоне».

В санаториях Беларуси вводят номера для отдыхающих с домашними питомцами. Новостью поделился директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в Национальном пресс-центре.

По его словам, в такой возможности особенно заинтересованы частные оздоровительные организации. 

Болбатовский анонсировал, что в нескольких санаториях будут введены номера для приема с питомцами. Например, такие номера в этом году появятся в «Альфа Радоне», есть такие планы и в «Плиссе».

Он уточнил, что пока это не массово, так как «у разных собственников свои аргументы». Но оздоровительные организации движутся в этом направлении. Статистику по таким санаториям обещают по итогам года. 

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