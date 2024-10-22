В белорусских санаториях появятся специальные номера 1 22.10.2024, 13:22

1,014

В этом году они уже будут в «Альфа Радоне».

В санаториях Беларуси вводят номера для отдыхающих с домашними питомцами. Новостью поделился директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в Национальном пресс-центре.

По его словам, в такой возможности особенно заинтересованы частные оздоровительные организации.

Болбатовский анонсировал, что в нескольких санаториях будут введены номера для приема с питомцами. Например, такие номера в этом году появятся в «Альфа Радоне», есть такие планы и в «Плиссе».

Он уточнил, что пока это не массово, так как «у разных собственников свои аргументы». Но оздоровительные организации движутся в этом направлении. Статистику по таким санаториям обещают по итогам года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com