В белорусских санаториях появятся специальные номера

В белорусских санаториях появятся специальные номера1
- 22.10.2024, 13:22
- 1,014
В этом году они уже будут в «Альфа Радоне».
В санаториях Беларуси вводят номера для отдыхающих с домашними питомцами. Новостью поделился директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в Национальном пресс-центре.
По его словам, в такой возможности особенно заинтересованы частные оздоровительные организации.
Болбатовский анонсировал, что в нескольких санаториях будут введены номера для приема с питомцами. Например, такие номера в этом году появятся в «Альфа Радоне», есть такие планы и в «Плиссе».
Он уточнил, что пока это не массово, так как «у разных собственников свои аргументы». Но оздоровительные организации движутся в этом направлении. Статистику по таким санаториям обещают по итогам года.