Фанат Роналду проехал 13 тысяч км на велосипеде ради встречи с кумиром
- 22.10.2024, 13:24
Был в дороге более полугода.
Иногда фанаты звездного форварда сборной Португалии и саудовского Аль-Насру Криштиану Роналду готовы на все ради встречи с ним, пишет nv.ua.
Недавно один из китайских поклонников португальца проехал на велосипеде 13 000 км, чтобы увидеть вживую Роналду. Криштиану рассказали об этом фанате, и футболист исполнил его мечту. Клуб организовал для болельщика и Роналду встречу, во время которой фанат получил памятный автограф и фотографию с легендой.
Cristiano Ronaldo finally met the Chinese fan who traveled 13,000 km for 6 months and 20 days on a bike from China to Saudi Arabia to meet HIM ❤️ pic.twitter.com/AD8pm5eOou— Olt Sports (@oltsport_) October 21, 2024
Сообщается, что на дорогу у болельщика ушло 6 месяцев и 20 дней. У него не было денег на авиарейс, поэтому фанат выбрал такой необычный способ, чтобы доехать до Саудовской Аравии. По дороге он пересек Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Ирак.