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Фанат Роналду проехал 13 тысяч км на велосипеде ради встречи с кумиром

  • 22.10.2024, 13:24
Фанат Роналду проехал 13 тысяч км на велосипеде ради встречи с кумиром

Был в дороге более полугода.

Иногда фанаты звездного форварда сборной Португалии и саудовского Аль-Насру Криштиану Роналду готовы на все ради встречи с ним, пишет nv.ua.

Недавно один из китайских поклонников португальца проехал на велосипеде 13 000 км, чтобы увидеть вживую Роналду. Криштиану рассказали об этом фанате, и футболист исполнил его мечту. Клуб организовал для болельщика и Роналду встречу, во время которой фанат получил памятный автограф и фотографию с легендой.

Сообщается, что на дорогу у болельщика ушло 6 месяцев и 20 дней. У него не было денег на авиарейс, поэтому фанат выбрал такой необычный способ, чтобы доехать до Саудовской Аравии. По дороге он пересек Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Ирак.

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