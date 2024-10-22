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Bloomberg: Россию накрыла новая беда

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  • 22.10.2024, 13:44
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Bloomberg: Россию накрыла новая беда

Урожай пшеницы падает третий год подряд.

Производство пшеницы в России продолжает падение и длится третий год подряд после того, как отсутствие дождей задержало российскую посевную 2024 года, пишет информационное агентство Bloomberg.

Часть урожая погибла еще летом в результате сильной засухи и жары. По данным консалтинговой компании SovEcon, ожидается, что производство пшеницы в 2025 году в РФ составит 80,1 млн тонн.

Это станет самым скромным урожаем с сезона 2021-2022 годов, что окажет давление на и без того ограниченные мировые запасы.

Высокие урожаи в РФ помогли ослабить опасения по поводу поставок в последние годы после того, как другие ключевые регионы выращивания, такие как США и Европа, столкнулись с низким производством.

Доминирование дешевых российских культур на рынке помогло снизить цены с рекордно высоких значений в 2022 году и продолжает оказывать давление на мировые фьючерсные рынки.

Однако засушливая погода существенно задержала посевные работы в России, что, как ожидается, приведет к сокращению посевных площадей и снижению урожайности в предстоящем сезоне.

Хотя прогноз производства составлен за 10 месяцев до сбора урожая, неблагоприятные условия могут и дальше затруднять выращивание зерновых в России.

«Плохое состояние озимой пшеницы вызывает опасения по поводу возросшего риска ее гибели зимой», — написал Андрей Сизов, управляющий директор компании SovEcon.

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