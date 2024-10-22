Минчанку осудили на 2,5 года колонии за комментарии о Лукашенко 6 22.10.2024, 13:52

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Елена Борисюк

На оглашение приговора привели студентов разных вузов.

В Минском городском суде 21 октября осудили Елену Борисюк по ч. 1 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды) Уголовного кодекса. Михаил Макаревич назначил Елене два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Гособвинение представлял старший прокурор Дмитрий Хавалко.

О приговоре женщине стало известно из репортажа на государственном телевидении, обратило внимание «Зеркало». На оглашение приговора привели студентов разных вузов.

45-летнюю Елену обвинили в интернет-комментариях о Лукашенко, силовиках и участниках войны в Украине.

Елену Борисюк ранее уже судили по политической статье. Весной 2023 года ей назначили год и шесть месяцев «домашней химии» за комментарий под фотографией милиционера из Ивацевичей Руслана Куцко.

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