Россельхознадзор нашел в белорусских яйцах запрещенные вещества

Россельхознадзор нашел в белорусских яйцах запрещенные вещества1
- 22.10.2024, 14:02
Есть вопросы и к мясу.
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль продукции шести предприятий Беларуси.
Это связано с выявлением первичных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в говядине предприятий ОАО «Акдимол» и ОАО «Беловежский».
В мясе птицы ОАО «Смолевичи Бройлер» обнаружили листерии, а в аналогичной продукции ОАО «Солигорская птицефабрика» – сальмонеллы.
В яйцах от ОАО «Гомельская птицефабрика» специалисты выявили антибиотики ципрофлоксацин и энрофлоксацин.
На контроль взяли и творог от ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в этом продукте нашли дрожжи.