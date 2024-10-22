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Россельхознадзор нашел в белорусских яйцах запрещенные вещества

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  • 22.10.2024, 14:02
Россельхознадзор нашел в белорусских яйцах запрещенные вещества

Есть вопросы и к мясу.

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль продукции шести предприятий Беларуси.

Это связано с выявлением первичных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в говядине предприятий ОАО «Акдимол» и ОАО «Беловежский».

В мясе птицы ОАО «Смолевичи Бройлер» обнаружили листерии, а в аналогичной продукции ОАО «Солигорская птицефабрика» – сальмонеллы.

В яйцах от ОАО «Гомельская птицефабрика» специалисты выявили антибиотики ципрофлоксацин и энрофлоксацин.

На контроль взяли и творог от ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в этом продукте нашли дрожжи.

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