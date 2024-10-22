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СМИ: Сеул может передать Киеву «корейский Patriot»

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  • 22.10.2024, 14:03
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СМИ: Сеул может передать Киеву «корейский Patriot»

В противовес военным КНДР со стороны России.

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи, в т.ч. боеприпасов и наступательного оружия. Такое возможное решение объясняется необходимостью в принятии жестких ответных мер из-за того, что КНДР все больше вовлекается в войну в Украине. Об этом пишет The Chosun Daily.

Спикер Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-кю заявил, что участие Северной Кореи в российской агрессивной войне нарушает резолюции ООН, и что это незаконные действия, которые требуют международного осуждения.

На вопрос о том, рассматривает ли Сеул возможность поставок летального оружия Украине, представитель Минобороны ответил, что «все возможности остаются открытыми», и что по необходимости будут рассмотрены.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее заявлял, что помощь Украине будет зависеть от масштабов военного сотрудничества КНДР и РФ, среди прочего сделки о поставках оружия и передаче технологий. По сообщениям, правительство рассматривает несколько возможных вариантов. Например, размещение войск и летального оружия.

Украина запрашивала у Южной Кореи ряд систем, среди прочего баллистические контрсредства, боеприпасы калибра 155 мм и дроны.

Один из главных запросов Киева — KM-SAM Block 2, ракетная система средней дальности класса «земля – воздух», известная как «корейский Patriot», который нужен для защиты от российских обстрелов.

Южная Корея — одна из немногих стран мира, наряду с США, Израилем, Китаем и Россией, которые производят собственные сложные ракеты и системы перехвата.

Южнокорейские военные эксперты в том, что касается передачи оружия Украине, предлагают постепенный подход. Начать, по их мнению, следует с KM-SAM Block 2. Затем переходить к наступательному оружию. Но отмечается, что текущие соглашения по поставкам в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак могут ограничить возможности Киева.

Но Украина также может получить KM-SAM Block 1 и KP-SAM (Chiron).

KM-SAM Block 2

KM-SAM — это корейские ракеты средней дальности, разработанные Агентством по оборонному развитию (ADD) при технической поддержке российских компаний «Алмаз-Антей» и «Факел». В основе этой разработки — ракета 9M96, которая используется в С-350 «Витязь» и С-400.

Система ПВО KM-SAM Block 2 появилась в 2017 году. За счет добавления стандартной системе SAM технологии hit-to-kill представляется возможным перехватывать приближающиеся баллистические ракеты на средних высотах около 20 км.

Первая модернизированная система Cheongung-II была поставлена в ноябре 2020 года. Перехватчик Block II эффективен против самолетов и баллистических целей.

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