Ноябрь несет белорусам большие перемены
- 22.10.2024, 14:09
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Многие — в банковской сфере.
Финал календарной осени стартует для жителей страны с вороха изменений. В банках наперегонки сообщают о грядущих корректировках, пишет banki24.by.
Сбер Банк информировал об изменении с 1 ноября сборника вознаграждений за операции в части вознаграждений за отправку международных переводов физлиц в подразделении банка, а также в части зачислений на счета физлиц.
Также в этом банке рассказали, что с 19 ноября несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия законного представителя при открытии текущего счета открываются только базовые счета.
Белагропромбанк сообщил, что с 1 ноября прекращает обслуживание банковских платежных карточек, срок действия которых был автоматически продлен банком и по которым за последние 6 месяцев отсутствуют операции.
Технобанк рассказал, что принято решение о прекращении предоставления услуги совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с 27 декабря. В связи с этим с 4 ноября открытие новых позиций станет недоступным.
Альфа-Банк сообщил, что с 15 ноября прекращается выпуск/перевыпуск карт «Карта Альфа Aliexpress». Соответствующие изменения банк внесет в собственный перечень вознаграждений.
ЕРИП напомнил, что срок уплаты единого имущественного платежа — до 15 ноября. Период, за который производится уплата — 2023 год.
Для совершения платежа в ЕРИП необходимо выбирать:
налоги;
область/город/район;
ИМНС по городу/району по месту регистрации физического лица;
Единый имущественный платеж.
Необходимо указывать учетный номер плательщика (УНП), который налоговая инспекция присваивает плательщику, в том числе физлицу. УНП указывается в извещении от налогового органа.
В Беларуси могут превзойти рекорды по кредитам. На сайте НБРБ опубликованы расчетные величины стандартного риска (РВСР) по рублевым кредитам на ноябрь.
Размеры РВСР остались на уровне августа, сентября и октября — 12,50% годовых по юрлицам и 17,71% по физлицам. Напомним, в мае—июле РВСР по новым BYN-кредитам юрлицам составляла 11,98%, физлицам — 17,22% годовых.
РВСР фактически задает для банков верхнюю планку по ставкам кредитов в BYN. В связи с этим в ноябре доступность кредитов будет высокой, в 4 квартале не исключены новые рекорды кредитования.