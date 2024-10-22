«Это катастрофа для РФ» 3 22.10.2024, 14:13

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Развалена целая стратегическая отрасль экономики.

Произошедший накануне бунт и голодовка российских шахтеров в Кузбассе является прямым следствием катастрофы в угольной отрасли России. Шахтерам прекратили выплачивать зарплату 4 месяца назад.

Об этом пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмиян, комментируя заявление работников кузбасской шахты «Инская».

Руководство шахты, испугавшись скандала, сегодня заявило о готовности выплатить долги по зарплате, однако общая ситуация в угольной отрасли России продолжает складываться катастрофически для РФ.

Несмиян подчеркивает, что происходящее стало прямым следствием решения Путина начать войну с Украиной, после чего санкции Запада заблокировали возможность россиянам продавать уголь в Евросоюз.

Это был премиальный по цене и самый близкий географически рынок к России, но Путин допустил фатальную ошибку с Украиной.

«Это последствия катастрофы угольной отрасли, вызванной утратой традиционных рынков сбыта после известных событий 2022 года. Российская угольная отрасль попала в жесточайший кризис, порядка 40 процентов всех угольных предприятий работают в убыток, остальные близки к этому же состоянию. Логично, что начинается знакомая по девяностым годам картина массовых невыплат зарплат», - пишет он.

Более того, ситуация выглядит еще более плачевной, поскольку ранее российские власти пытались вести диалог с людьми, а сейчас «просто пришлют войска», если дело дойдет до настоящего бунта и протестов.

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