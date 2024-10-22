Метеорит, вчетверо больше Эвереста, упал на Землю и изменил ее 2 22.10.2024, 14:17

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Ученые раскрыли тайну.

Несколько миллиардов лет назад Земля была совсем другим местом, и задолго до того, как на планете появилась жизнь, на нее обрушалось множество метеоритов.

Один из таких ударов, известный как событие S2, произошел около 3,26 млрд лет назад и оставил после себя след из подсказок о ранней истории Земли. Доктор Наджа Драбон, эксперт по ранней геологии Земли из Гарвардского университета, работала над разгадкой секретов этого древнего удара, пишет Interesting Engineering.

Она и ее команда изучали пояс зеленых камней Барбертон в Южной Африке. Этот регион богат геологическими свидетельствами той эпохи. Тщательно изучив образцы горных пород и проанализировав их химический состав, команда доктора Драбон реконструировала события падения S2.

Ученые установили, что метеорит был в 200 раз больше - «размером с четыре горы Эверест», того, который уничтожил динозавров. Он вызвал огромное цунами и масштабные разрушения.

После падения метеорит S2 вызвал цепочку событий, которые значительно изменили Землю. Во-первых, он вызвал огромное цунами, которое нарушило океан и перенесло обломки с суши на побережье. Во-вторых, интенсивное тепло, образовавшееся в результате падения, заставило верхний слой океана вскипеть. Событие создало густое облако пыли, которое заблокировало солнечный свет. Однако несмотря на это, жизнь на Земле сохранилась.

Исследование показывает, что удары метеоритов, хотя их часто считают разрушительными, на самом деле могли принести пользу ранней жизни на Земле.

Это событие вызвало всплеск питательных веществ, таких как фосфор и железо, которые были необходимы для роста одноклеточных организмов, в частности, бактерий, метаболизирующих железо.

Цунами перенесло железо из глубин океана на мелководье, а метеорит принес фосфор. Этот сдвиг в сторону бактерий, предпочитающих железо, является важной частью головоломки при понимании развития ранней жизни. Хотя он был кратковременным, этот сдвиг бактерий является важной частью в развитии ранней жизни на Земле.

«Считается, что удары метеоритов были катастрофическими для жизни, но это исследование подчеркивает, что эти удары могли принести пользу жизни, особенно на раннем этапе… эти удары могли фактически позволить жизни процветать», - прокомментировала Драбон.

В поясе Барбертон Гринстоун хранятся свидетельства более восьми древних столкновений, включая S2. Доктор Драбон и ее команда продолжат его исследовать, ища больше подсказок о древней истории Земли.

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