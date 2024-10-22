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В Гомельской области ярого ябатьку осудили за экстремизм

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  • 22.10.2024, 14:23
  • 2,246
В Гомельской области ярого ябатьку осудили за экстремизм
Александр Петрачков

Пропагандисты называли его «местной знаменитостью».

Жителя городского поселка Корма Александра Петрачкова 21 октября осудили по части 2 статьи 19.11 КоАП за «распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности, либо пропагандирующей такую деятельность». Решение, которое вынес председатель суда Кормянского района Андрей Авсейцев, пока неизвестно, сообщила «Гомельская Вясна».

Александр Петрачков известен как местный активист и провластный блогер, которого продвигала газета райисполкома «Зара над Сожем». Редакция называла его местной знаменитостью и даже изготовила для него именной бейдж с цифровым переходом на аккаунт.

Сам блогер активно освещал мероприятия властей, а как активист «выходил на борьбу с нарушителями общественного порядка, попытался устранить последствия вечерних посиделок молодежи».

Свои фото и видео Петрачков размещал в Instagram. «Репортаж» с «Дожинок» в Корме, в которых участвовал Александр Лукашенко, стал одним из последних для блогера. Он публиковал фото с приземлением вертолета диктатора с подписью: 

«Исторический момент! Вертолет Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко над Кормянщиной! Кормянцы, испытавшие бурю радостных эмоций от встречи с Главой государства, считают это счастливым знаком!»

Затем были фото и видео с мероприятий по случаю Дня матери, после чего обновлений на странице блогера нет уже больше недели.

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