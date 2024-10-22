Эксперт: Северные корейцы не усилят войска россиян из-за очень большой проблемы 2 22.10.2024, 14:36

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Фото:KCNA

Это будет какое-то жалкое безобразие.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что фото якобы российского и северокорейского флагов на покровском направлении — это лишь психологическое давление на украинцев, а сами солдаты из КНДР не усилят войска РФ. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Этот флаг на покровском направлении, он должен вселять ужас или что в наших бойцов? Это просто смешно. <...> Это исключительно психологическое давление, не более», — прокомментировал Нарожный.

В то же время он пояснил, что 12 тысяч бойцов из КНДР, которых готовят для войны — это не много, потому что в целом группировка врага в Украине насчитывает 500 тысяч военных.

«Северная Корея не воевала с 1954-го года, когда была война между Северной и Южной Кореей. Да, они всегда готовились к войне, да, они там подготовили арсенал, но опыта боевых действий у них нет. Как-то разбавить российское войско корейцами — это нереально, потому что очень большая проблема — языковой барьер. Два солдата, когда один говорит на русском языке, второй — на корейском языке, не поладят в любом случае», — рассказал эксперт.

Теоретически их можно использовать для мясных штурмов, дать какой-то участок фронта для атаки, но мотивации гибнуть у них не будет, уверен Нарожный. Кроме того, он считает, что и уровень подготовки у солдат КНДР будет не высоким:

«Я более чем уверен, что уровень мотивации там будет низким, очень низким будет и уровень подготовки этих бойцов. Через некоторое время кто-то из этих бойцов попадет к нам в плен, его смогут допросить и опубликовать это видео, и я уверен, что это будет какое-то жалкое безобразие. <...> Я не [думаю], что мы там увидим высокомотивированных спецназовцев, хорошо подготовленных, и самое главное — хорошо оснащенных современной электроникой».

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