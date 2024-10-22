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Генштаб Беларуси заявил, что его просят ввести срочную военную службу для девушек

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  • 22.10.2024, 14:35
  • 2,904
Генштаб Беларуси заявил, что его просят ввести срочную военную службу для девушек

Этот вопрос якобы стал очень актуальным.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси рассказали, планируют ли в стране вводить призыв девушек на срочную военную службу. По словам консультанта отдела призыва на военную службу Генштаба Андрея Мурашова, этот «вопрос стал очень актуальным за последние два года».

«У нас очень много обращений, в том числе из соответствующих государственных органов, рассмотреть вопрос обязательного призыва на срочную военную службу граждан женского пола. Мы не считаем это сейчас такой необходимостью острой», — сказал в интервью гостелеканалу ОНТ Мурашов.

По его словам, для исполнения воинской обязанности в Беларуси «достаточно граждан мужского пола».

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