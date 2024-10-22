закрыть
22 октября 2024, вторник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пьяный белорус из зависти разбил девять чужих авто

5
  • 22.10.2024, 14:43
  • 1,456
Пьяный белорус из зависти разбил девять чужих авто

Свой поступок он мотивировал тем, что у него нет машины.

В Сморгони пьяный мужчина повредил девять чужих машин на парковке из-за того, что у него нет своего автомобиля, рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию 19 октября обратился горожанин, сообщивший, что неизвестный повредил лакокрасочное покрытие его авто. А на месте правоохранители установили аналогичные и иные технические повреждения еще у восьми машин на парковке.

Вскоре была установлена личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Сморгонского района. В тот день мужчина был пьяным и увидев припаркованные автомобили, он испытал чувство обиды из-за того, что в городе у других людей много машин, а у него нет собственного транспортного средства. Поэтому он принялся крушить и ломать чужие авто. После это уставший фигурант уснул в багажнике одной из машин.

Теперь завистливому белорусу грозит до 3 лет тюрьмы за хулиганство.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип