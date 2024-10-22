Пьяный белорус из зависти разбил девять чужих авто 5 22.10.2024, 14:43

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Свой поступок он мотивировал тем, что у него нет машины.

В Сморгони пьяный мужчина повредил девять чужих машин на парковке из-за того, что у него нет своего автомобиля, рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию 19 октября обратился горожанин, сообщивший, что неизвестный повредил лакокрасочное покрытие его авто. А на месте правоохранители установили аналогичные и иные технические повреждения еще у восьми машин на парковке.

Вскоре была установлена личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Сморгонского района. В тот день мужчина был пьяным и увидев припаркованные автомобили, он испытал чувство обиды из-за того, что в городе у других людей много машин, а у него нет собственного транспортного средства. Поэтому он принялся крушить и ломать чужие авто. После это уставший фигурант уснул в багажнике одной из машин.

Теперь завистливому белорусу грозит до 3 лет тюрьмы за хулиганство.

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