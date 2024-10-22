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В Гродненском зоопарке появился детеныш китайского мунтжака

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  • 22.10.2024, 14:55
В Гродненском зоопарке появился детеныш китайского мунтжака

Кто это такой?

У китайских мунтжаков Олежека и Оленьки, живущих в Гродненском зоопарке, родился малыш. Радостное событие произошло 27 сентября, пишет smartpress.by.

«Изначально наши специалисты очень переживали за состояние оленёнка, ведь у пары это первый приплод. Для наблюдения за малышкой была даже установлена фотоловушка», – рассказали в зоопарке.

Однако переживания оказались напрасными. Девочка родилась здоровой. «Несмотря, на первые роды, Оленька и Олежек повели себя как опытные родители: в воспитании первенца у них все получалось», – отметили специалисты зоопарка.

Мунтжак— один из древнейших родов оленей. Палеонтологи считают, что они существовали 15-20 млн лет назад. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. В возбужденном или взволнованном состоянии эти олени издают звуки, похожие на лай собак – это стало причиной того, что их стали называть «лающий олень». А еще мунтжака называют «оленем с клыками» за настоящие клыки, похожие на клыки хищников. Рога у них тоже имеются. У самцов они короткие — не более 15 см.

Китайские мунтжаки — небольшие олени, их вес достигает всего 10–20 килограмм, а рост — 50 см.

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