В Гродненском зоопарке появился детеныш китайского мунтжака

В Гродненском зоопарке появился детеныш китайского мунтжака1
- 22.10.2024, 14:55
Кто это такой?
У китайских мунтжаков Олежека и Оленьки, живущих в Гродненском зоопарке, родился малыш. Радостное событие произошло 27 сентября, пишет smartpress.by.
«Изначально наши специалисты очень переживали за состояние оленёнка, ведь у пары это первый приплод. Для наблюдения за малышкой была даже установлена фотоловушка», – рассказали в зоопарке.
Однако переживания оказались напрасными. Девочка родилась здоровой. «Несмотря, на первые роды, Оленька и Олежек повели себя как опытные родители: в воспитании первенца у них все получалось», – отметили специалисты зоопарка.
Мунтжак— один из древнейших родов оленей. Палеонтологи считают, что они существовали 15-20 млн лет назад. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. В возбужденном или взволнованном состоянии эти олени издают звуки, похожие на лай собак – это стало причиной того, что их стали называть «лающий олень». А еще мунтжака называют «оленем с клыками» за настоящие клыки, похожие на клыки хищников. Рога у них тоже имеются. У самцов они короткие — не более 15 см.
Китайские мунтжаки — небольшие олени, их вес достигает всего 10–20 килограмм, а рост — 50 см.