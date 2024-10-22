Зеленский отреагировал на слухи об отставке Умерова и Буданова 4 22.10.2024, 14:55

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После переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной смене руководителей оборонных ведомств Украины. В частности, начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает корреспондент РБК-Украина.

«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», - заявил Зеленский.

Слухи об отставке Буданова

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной отставке начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Один из собеседников украинского издания якобы подтвердил такую возможность, заявив: «Такой вариант существует».

Кроме того, некоторые источники предполагали, что на место Буданова может быть назначен глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Вместе с тем, российские СМИ начали распространять фейки о том, что Буданов якобы намерен стать следующим президентом Украины, и его кандидатуру уже согласовали западные спецслужбы. Эта дезинформация основывалась на вымышленных «источниках», заявлениях коллаборанта Олега Царева и несуществующих результатах опросов КМИС.

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