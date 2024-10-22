закрыть
22 октября 2024, вторник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский отреагировал на слухи об отставке Умерова и Буданова

4
  • 22.10.2024, 14:55
  • 2,286
Зеленский отреагировал на слухи об отставке Умерова и Буданова

После переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной смене руководителей оборонных ведомств Украины. В частности, начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает корреспондент РБК-Украина.

«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», - заявил Зеленский.

Слухи об отставке Буданова

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной отставке начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Один из собеседников украинского издания якобы подтвердил такую возможность, заявив: «Такой вариант существует».

Кроме того, некоторые источники предполагали, что на место Буданова может быть назначен глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Вместе с тем, российские СМИ начали распространять фейки о том, что Буданов якобы намерен стать следующим президентом Украины, и его кандидатуру уже согласовали западные спецслужбы. Эта дезинформация основывалась на вымышленных «источниках», заявлениях коллаборанта Олега Царева и несуществующих результатах опросов КМИС.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип