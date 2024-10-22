В США скрестили винтажный Chevrolet Corvette 50-х и электромобиль BMW
- 22.10.2024, 14:59
Что получилось?
В Калифорнии на шоу ретроавто презентовали необычный спорткар. С виду это Chevrolet Corvette первого поколения, хотя «начинка» у него современная и электрическая. Об автомобиле рассказали на сайте The Autopian.
Стеклопластиковый кузов Chevrolet Corvette 1957 года установили на шасси электрического BMW i3 2020 года. Модель-донора выдают лишь узкие 19-дюймовые шины и светодиодные лампы в фарах. Вместо лобового стекла установили небольшой стеклянный козырек.
Салон остался от BMW i3 — у электрокара позаимствовали руль, переключатели и даже мультимедийную систему iDrive. Спорткар сделали одноместным, а за креслом водителя появилась дуга безопасности.
Электромотор мощностью 170 л.с. установлен на задней оси и скрывается под крышкой багажника Chevrolet Corvette. Кроме того, спорткар оснащен 647-кубовым бензиновым 34-сильным мотор-генератором, который вырабатывает электроэнергию.
Электромотор прячется в багажнике
Запас хода электрического Chevrolet Corvette составляет 240 км, еще 120 км можно проехать благодаря бензиновому генератору.