Беларусь накануне мостопада?
- 22.10.2024, 15:06
Около 800 мостов в стране нуждаются в ремонте.
Некоторые мосты в Беларуси необходимо отремонтировать через снос, есть такие, где нужно усилить несущие конструкции. Также есть случаи, и это не отрицают власти, где ситуация требует срочного вмешательства.
О том, что в стране необходимо отремонтировать около 800 мостов, на пресс-конференции 21 октября сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, сообщает БЕЛТА.
«Чтобы экономика развивалась, должно быть движение автомобилей с более высокой грузоподъемностью по этим мостам. И для этого нам нужно приводить это хозяйство планово под эти нагрузки, чтобы не было ограничений», – сказал вице-премьер.
Некоторые мосты, по его словам, необходимо отремонтировать через снос, но есть и такие, где необходимо усилить несущие конструкции либо требуется срочное вмешательство.