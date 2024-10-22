Беларусь накануне мостопада? 22.10.2024, 15:06

Около 800 мостов в стране нуждаются в ремонте.

Некоторые мосты в Беларуси необходимо отремонтировать через снос, есть такие, где нужно усилить несущие конструкции. Также есть случаи, и это не отрицают власти, где ситуация требует срочного вмешательства.

О том, что в стране необходимо отремонтировать около 800 мостов, на пресс-конференции 21 октября сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, сообщает БЕЛТА.

«Чтобы экономика развивалась, должно быть движение автомобилей с более высокой грузоподъемностью по этим мостам. И для этого нам нужно приводить это хозяйство планово под эти нагрузки, чтобы не было ограничений», – сказал вице-премьер.

Некоторые мосты, по его словам, необходимо отремонтировать через снос, но есть и такие, где необходимо усилить несущие конструкции либо требуется срочное вмешательство.

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