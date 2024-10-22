закрыть
22 октября 2024, вторник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накануне мостопада?

  • 22.10.2024, 15:06
Беларусь накануне мостопада?

Около 800 мостов в стране нуждаются в ремонте.

Некоторые мосты в Беларуси необходимо отремонтировать через снос, есть такие, где нужно усилить несущие конструкции. Также есть случаи, и это не отрицают власти, где ситуация требует срочного вмешательства.

О том, что в стране необходимо отремонтировать около 800 мостов, на пресс-конференции 21 октября сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, сообщает БЕЛТА.

«Чтобы экономика развивалась, должно быть движение автомобилей с более высокой грузоподъемностью по этим мостам. И для этого нам нужно приводить это хозяйство планово под эти нагрузки, чтобы не было ограничений», – сказал вице-премьер.

Некоторые мосты, по его словам, необходимо отремонтировать через снос, но есть и такие, где необходимо усилить несущие конструкции либо требуется срочное вмешательство.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип