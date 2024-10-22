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В Волгограде российский военный табуретом убил своего коллегу

  • 22.10.2024, 15:09
В Волгограде российский военный табуретом убил своего коллегу

Оба были ранее осуждены.

В Волгограде ранее судимый участник войны в Украине убил своего товарища - тоже ранее судимого армейца. Тело жертвы он спрятал в лифте своего же дома.

Подозреваемого нашли по кровавым следам до его квартиры. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает «24 Канал».

Что стало причиной преступления

Житель Волгограда, участник войны в Украине, пригласил к себе в гости своего друга. Во время беседы они поссорились и подрались.

Убийца взял металлический табурет и забил товарища до смерти. Чтобы избавиться от тела, он не придумал ничего лучше, чем перенести его в лифт.

После этого убитый вернулся домой и лег спать. Тело жертвы нашли соседи, а в квартиру убийцы вели кровавые следы.

Убитый ранее был осужден за убийство, а впоследствии служил в штурмовом отряде российской армии, от чего получил смягчение наказания.

Убийца же был осужден за кражу, разбой и дебош в общественном транспорте. Он так же ранее был участником войны в Украине.

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