Приключения северокорейцев в России Иван Преображенский

22.10.2024, 15:21

Белоусов с Герасимовым готовы купить даже марсиан.

После того как Южная Корея заявила о направлении 12 тысяч северокорейских спецназовцев на украинский фронт воевать на стороне Путина, начались долгие дебаты о том, есть там эти бойцы или нет. Это безусловно было бы важно, если бы Северная Корея и диктатор Ким Чен Ын относился к этим бойцам как к людям.

Но из его позиции, нет большой разницы, поставлять в Россию снаряды советского типа, северокорейские ракеты, бронетранспортеры, советские танки или солдат. Такой же в сущности расходный материал. Тем более, что за него наверняка неплохо заплатили продовольствием, нефтью, углем или даже более современными военными технологиями.

Что может этот спецназ непонятно. Про него есть очень разные исторические свидетельства, но все достаточно давние. Так что его боеспособность под вопросом. Так что вопрос этих новых наемников в российской армии излишне, мне кажется, раздут. Главное, что это наемная армия.

Сможет Белоусов с Герасимовым по случаю «купить» себе австралийских аборигенов или марсиан - купят и их. Важна проблема дефицита военнослужащих в российской армии, которую решают любыми доступными средствами, а не отправка в мясорубку тысяч северокорейских рабов людоеда Ким Чен Ына.

Иван Преображенский, «Телеграм»

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