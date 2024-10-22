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Ученого из Беларуси будут судить в Азербайджане

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  • 22.10.2024, 15:28
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Ученого из Беларуси будут судить в Азербайджане
Игбал Абилов

Из-за того, что он талыш.

В Азербайджане, которым с 2003 года руководит друг Лукашенко Ильхам Алиев, стало модным обвинять оппонентов власти в госизмене. За последние полгода по этой статье задержаны политолог Бахруз Самедов и исследователь Игбал Абилов. Оба не проживали в Азербайджане, рассказывает издание MEYDAN.TV.

Игбал Абилов с восьми лет жил в Минске. Его семья происходит из талышей — это иранский народ Талыша — региона вдоль юго-западного побережья Каспийского моря, разделенного между современными Азербайджаном и Ираном. Игбал с дестства знал, что он — талыш. Изучал язык и культуру своего народа.

В Минске Игбал закончил факультет «Международные отношения» БГУ. Затем — магистратуру и аспирантуру, специализируясь на отношениях Турции со странами Южного Кавказа. Преподавал в БГУ и Белорусском Институте Правоведения.

В 2010 году в Риге группа ученых зарегистрировала Талышскую национальую академию. Среди них был и Игбал. В Академии занимались исследованием талышского языка с социально-экономической, исторической, этнографической, археологической, литературной и лингвистической точек зрения. Также Игбал  занимался выпуском «Вестника Талышской Национальной академии» — международного научного журнала, посвященного научному изучению Талыша.

В июне этого года Игбал Абилов полетел в Азербайджан к семье — на свадьбу двоюродного брата. Вернуться в Беларусь он не смог, поскольку был задержан местной Службой госбезопасности. Ученого обвиняют не тольо в госизмене. Ему вменяют и публичные призывы к антигосударственной деятельности по указанию иностранных организаций или их представителей и возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды. Иакже Игбал обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении и согласованной с ними попытке разжигания ненависти на национальной почве в Азербайджане.

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