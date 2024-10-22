Белорусы могут лишиться авто 3 22.10.2024, 15:43

1,536

Все дело в неоплаченных штрафах.

Что может случиться, если вовремя не заплатить штраф? На вопрос ответили в ГАИ и отделе принудительного исполнения Минского района: последствия для некоторых должников оказались очень обидными.

За не оплаченные вовремя штрафы у жителей Минского района за один день изъяли четыре машины, пишет pristalica.by. Это произошло во время своеобразного «рейда» по должникам 14 октября. Автовладельцы, у которых забрали машины (временно или навсегда, если так решит суд), были ранее привлечены к административной ответственности за управление ТС в нетрезвом виде, но штрафы не заплатили. Общая сумма последних составила 13 тысяч рублей.

Напомним: на оплату штрафа отводится 30 суток. Если он не оплачен, то можно получить сверху еще две базовые величины. Постановление о взыскании штрафа нередко направляют по месту получения зарплаты. Если официальных доходов нет, то не исключено, что в дверь постучит судебный исполнитель. Он в свою очередь может:

- наложить арест на имущество;

- арестовать (эвакуировать) транспортное средство;

- отключить мобильную связь;

- ограничить в праве на управление транспортом или маломерным судном;

- временно запретить охотиться, сделать вас невыездным и т. д.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com