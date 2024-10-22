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«Шла с мыслями, что убегу оттуда»

  • 22.10.2024, 16:07
«Шла с мыслями, что убегу оттуда»

Молодые специалисты рассказали, как отрабатывают распределение в школе.

Как работается на «распреде», с какими трудностями довелось столкнуться и какие планы на будущее — об этом порталу Bar24 рассказали выпускницы Барановичского госуниверситета (БарГУ), которые в этом году получили дипломы и были направлены на работу в школу.

«Все хорошо, пока дело не доходит до классного часа»

Анна Черкас, родом из г. п. Бобр Минской области, окончила лингвистический факультет:

— Учителей у меня в семье нет. Я же решила поступать в БарГУ, поскольку в этом вузе есть интересующая для меня профессия — лингвист. Правда, специальность — преподаватель. Также здесь уже учились мои знакомые.

По окончании университета я получила распределение в город Заславль.

Молодых специалистов школьный коллектив встретил очень тепло и радушно. Они понимают, что мы юны и многого еще не знаем, поэтому всегда готовы помочь советом.

Школа, где я работаю, небольшая, но красивая и ухоженная. Город, в целом, достаточно тихий и живописный.

Снять жилье в Заславле оказалось проблематично, поэтому я снимаю комнату в Минске. Это обходится в 400 рублей — помогают родители. На работу ежедневно езжу на скоростной электричке. Билет в одну сторону стоит 1 рубль 80 копеек.

В школе я нахожусь обычно до 14.30. На подготовку к урокам времени уходит немало и каждый раз по-разному. К примеру, в начале учебного года было очень много бумажной работы: оформление классного журнала и иных документов. Тогда я впервые столкнулась с катастрофической нехваткой времени.

Преподаю я в 3-х, 5-х, 6-м, 7-х и 9-м классах. Легче всего работать с девятиклассниками, так как у них достаточно высокий уровень знаний. Не надо тратить время на повторное изучение каких-то базовых правил языка.

Также у меня классное руководство — в 6-м классе. И тут все хорошо, пока дело не доходит до проведения классного часа. Дети очень энергичные, некоторые постоянно пытаются проверить «мои границы», не видя пока во мне сильного авторитета. С такими ребятами трудно совладать.

Поначалу у меня даже бывали срывы из-за того, что возникали сложности. Своим поведением дети доводили чуть ли не до слез. А положение дел таково, что в любой ситуации виноват остается учитель: не нашел подход, не доработал, не досмотрел. Обидно. В такие моменты меня поддерживали мама и близкие друзья.

Немного расстраивает оснащение школьных кабинетов — не везде есть проекторы, компьютеры. Это осложняет и ограничивает процесс обучения. Повезло, что у меня в кабинете компьютер есть.

На личную жизнь времени пока остается немного. Но на свои увлечения — а я люблю собирать пазлы и алмазные вышивки, рисовать картины по номерам — стараюсь все же иногда находить час.

Из плюсов можно еще назвать хороший коллектив, то, что есть дети, с которыми приятно работать. Получаешь удовольствие, когда видишь результат своих и их трудов.

Заработная плата тоже пока устраивает. Я получила около 1000 рублей. Потратила на одежду и вещи для интерьера комнаты.

О планах на будущее пока не задумывалась. Поживем — увидим.

«Родители учеников любят написать после заката и на выходных»

Диана Ларионова, родом из г. Марьина Горка Минской области, закончила лингвистический факультет:

— БарГУ выбрала по принципу «куда ниже проходной балл». Поступление в Минск отмелось почти сразу, так как балл был достаточно высокий. А вуз в Барановичах подошел идеально. К тому же специальность хорошая, да и в целом университет расположил к себе.

Меня распределили в Заславль, и я осталась довольна, поскольку это рядом с Минском, можно ездить туда погулять. А также относительно недалеко от Марьиной Горки, буду видеться с родными и близкими.

Молодым специалистам на первом педагогическом совете устроили небольшое посвящение: сказали много хороших слов, подарили полезные подарочки. Все были очень дружелюбные. Честно, было неожиданно и приятно.

Мне пообещали место в общежитии, но поначалу с этим возникла проблема. Снять квартиру тоже оказалось непросто, поэтому уже больше месяца живу у родственников в Минске. Езжу из столицы в Заславль на скоростной электричке. Недавно сообщили, что место в общежитии есть, теперь собираю документы.

Английский я преподаю в разных классах: 3-й, 5-й, 6-й, 7-й и 10-й. Больше всего мне нравится работать с учениками 7-х и 10-х классов. С ними можно более свободно на английском поговорить на разные темы.

Самым сложным в первые дни работы оказалось подготовить календарно-тематическое планирование. Опыта у меня в этом еще не было — ушло много времени. Кроме этого, я — классный руководитель 6-го класса. Это тоже добавляет бумажной работы.

Мне нравится, что рабочий день, по сравнению с другими профессиями, более короткий. Отвел уроки — и домой. Ну, еще пару часов на подготовку к занятиям и проверку тетрадей уходит.

Но есть и сложности: приходится быть на связи с родителями и детьми практически 24/7. А они любят написать после заката и на выходных. Иногда бывают настолько тяжелые дни, что кроме работы больше ничего и не успел. Но если уметь организовать день, то время на личную жизнь найдется.

Среди минусов — оснащение в кабинете. У меня нет ничего, кроме доски и мела. При работе с 3-м классом это ощущается наиболее сильно. Будь компьютер или проектор, можно было бы показать им какое-то видео или мультфильм на английском. Приходится привозить свой ноутбук.

Кроме этого, мне достался кабинет после ремонта. Он совсем никак не оформлен. Поэтому с зарплаты я заказала пару плакатов, чтобы помещение стало более похожим на кабинет английского языка.

Еще одна боль, наверное, всех учителей — отсутствие цветного принтера. С черно-белой печатью проблем нет, так как в учительской есть принтер, которым я могу всегда воспользоваться. А вот если нужен цвет, приходится идти в салоны печати. А это удовольствие не из дешевых.

С детьми тоже приходится нелегко. Я думала, что стрессоустойчива. Но буквально в первый же день одна девочка наговорила мне много неприятных слов. Причина — она оказалась в другой подгруппе по английскому. Я даже опешила!

Пару раз дома плакала от накопившиеся эмоций и непонимания, как все успеть и все сделать. Мне кажется, что стресс и нагрузки приводят к эмоциональному выгоранию, из-за чего педагоги уходят из профессии.

Но есть в моей работе и плюсы. Один из них — это возможность влиять на формирование личности и развитие детей, видеть их успехи по твоему предмету. Радуют долгие летние каникулы. Зарплата пока тоже. За первый месяц работы я получила 1100 рублей. Сюда вошли доплата как молодому специалисту и за замену другого учителя. Конечно, если снимать квартиру, то жить на такие деньги будет тяжеловато.

Изначально я шла в школу с мыслями, что спустя 2 года убегу оттуда. Но уже сейчас закрадываются мысли, чтобы остаться. Говорят, работа в школе затягивает. Пока глобальных планов я не строю.

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