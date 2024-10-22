Страны G7 решили не размораживать российские активы до выплаты репараций Украине 1 22.10.2024, 16:09

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Речь о сумме в $300 миллиардов.

Страны «Группы семи» (G7) собираются оставить российские активы замороженными после завершения войны в Украине, сообщили Nikkei несколько источников в группе.

«Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвиженными, пока Россия не прекратит агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — говорится в проекте заявления лидеров G7, которое будет опубликован позднее.

В документе также сообщается, что объединение гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд. Эти средства лидеры G7 договорились предоставить Украине еще в июне. Предполагается, что он будет погашен за счет доходов от заблокированных активов России.

Согласно предварительной договоренности, США и ЕС должны были взять на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд предлагалось разделить Великобритании, Японии и Канаде. Однако Вашингтон до сих пор требовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в ЕС на длительный период (на данный момент решение о продлении заморозки принимается консенсусом 27 стран — участниц ЕС раз в полгода).

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель сам выделит Киеву 35 млрд евро — большую часть от согласованного G7 кредита. В октябре послы стран ЕС согласовали механизм передачи Украине этих средств, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Решение о предоставлении кредита было утверждено 22 октября Европарламентом.

После вторжения России в Украину западные страны заблокировали активы Банка России в размере примерно 280 млрд евро. Более двух третей из них находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Глава Минфина Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Согласно подсчетам Bloomberg, они приносят прибыль в 3–5 млрд евро в год.

Любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными, заявлял Путин.

В начале 2024 года украинские власти оценили ущерб от российской агрессии в $1 трлн. За год до этого премьер-министр Украины говорил об ущербе на $700 млрд.

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