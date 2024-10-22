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Витеблянин отдал почти $5 000 за обучение ставкам

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  • 22.10.2024, 16:17
Витеблянин отдал почти $5 000 за обучение ставкам

Оказалось, его учили мошенники.

Летом этого года 19-летний витеблянин общался со знакомым в Instagram, который рассказал ему о том, как его приятель делает солидные деньги на спортивных ставках. Парня это заинтересовало, ему сбросили контакт человека и пообещали, что тот может показать лайфхаки.

Дальше молодой человек прилежно учился у новых знакомых делать ставки, параллельно переводя на их счет деньги: за несколько месяцев вышло больше 16 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет.

Вскоре витеблянин дождался заветного крупного выигрыша в $27 тысяч. Правда, перед тем, как отдать их, у него попросили паспортные данные, фотографию и $1000 для вывода средств. На этом этапе парень догадался, что стал жертвой мошенников, и попросил вернуть затраченные на обучение деньги. После того как за это потребовали еще некоторую сумму, он обратился в милицию.

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

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