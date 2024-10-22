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Reuters: Харрис обогнала Трампа

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  • 22.10.2024, 16:20
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Reuters: Харрис обогнала Трампа

Но незначительно.

Кандидатка в президенты США от демократов Камала Харрис имеет незначительное преимущество над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом — 46% против 43%, свидетельствуют опубликованные 22 октября результаты нового опроса Reuters/Ipsos.

Отрыв Харрис от Трампа количественно не изменился за неделю, которая минула со времен предыдущего опроса Reuters/Ipsos (45% поддержки у демократки, 42% — у республиканца). Как считают журналисты, что это свидетельствует о необычайной напряженности борьбы между кандидатами — особенно в свете того, что до выборов президента США 5 ноября осталось всего две недели.

Оба опроса продемонстрировали, что Харрис лидирует в пределах погрешности, причем, согласно результатам нового, она опережает Трампа всего на 2 процентных пункта, если использовать неокругленные данные.

Кроме того, новый опрос показал — избиратели не очень хорошо оценивают состояние экономики США и ситуации с иммигрантами, а также в целом одобряют подход Трампа по обоим вопросам.

Около 70% зарегистрированных избирателей в ходе опроса заявили, что стоимость жизни в США находится на неправильном пути, 60% считают, что американская экономика движется в неправильном направлении, а 65% сказали то же самое об иммиграционной политике.

Респонденты также отметили, что считают экономику и иммиграция, наряду с угрозами демократии, самыми важными проблемами США. На вопрос о том, кто из кандидатов придерживается лучшей позиции по этим вопросам, Трамп лидировал по экономике — 46% против 38% и по иммиграции — 48% против 35% у Харрис.

Кроме того, 35% респондентов считают, что следующий президент в первые 100 дней своего правления сосредоточиться в первую очередь на иммиграции. 11% опрошенных указали на неравенство доходов, а 10% — на здравоохранение и налоги.

Однако в вопросе о том, кто из кандидатов лучше справится с угрозами демократии, Харрис лидирует —42% против 35% у Трампа. Кроме того, респонденты убеждены, что она лучше Трампа справится с политикой в отношении абортов и с проблемами здравоохранения.

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