Lada врезалась в ограждение и остановилась, в это время в нее влетела другая легковушка

Lada врезалась в ограждение и остановилась, в это время в нее влетела другая легковушка2
- 22.10.2024, 16:28
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Погибла женщина.
ГАИ сообщает о смертельном ДТП на трассе М5 «Минск — Гомель». Все произошло на 77-м километре дороги в Осиповичском районе.
— 63-летний водитель Lada при обгоне совершил касательное столкновение с тросовым ограждением, разделяющим транспортные потоки. После этого мужчина выставил знак аварийной остановки и сообщил о произошедшем в милицию. В это время другой 41-летний водитель Peugeot при маневрировании врезался в стоящую на проезжей части машину Lada, — рассказали подробности в Госавтоинспекции.
Сообщается и о жертвах: 63-летняя пассажирка Lada погибла на месте ДТП.
Позже Следственный комитет дополнил информацию о случившемся. Там сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 317 УК РБ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— Предварительно установлено, что за несколько минут до случившегося водитель легкового автомобиля, потеряв контроль над управлением, зацепил тросы отбойника. Выставив знак аварийной остановки, он с супругой ожидал приезда ГАИ. Женщина находилась в автомобиле на заднем сиденье. Мужчина в этот момент был на улице, он не пострадал.