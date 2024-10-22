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В Беларуси расширили список мест, где можно легально делать самогон

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  • 22.10.2024, 16:38
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В Беларуси расширили список мест, где можно легально делать самогон

«В целях воссоздания полноты традиций».

В Беларуси дополнили перечень юрлиц, которые могут производить оригинальный алкоголь «в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций». Теперь в списке 27 пунктов — это следует из постановления совмина, опубликованного 22 октября на Национальном правовом интернет-портале, отмечает «Зеркало».

В перечень юрлиц с правом на производство «оригинальных алкогольных напитков» добавили следующие:

- государственное лесохозяйственное учреждение «Столбцовский лесхоз»;

- государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Припятский»;

- крестьянское (фермерское) хозяйство «СТАРТ ТС»;

- ООО «Славянская Корчма»;

- СООО «ЭкоБел «Колбовичи».

Всего в списке 27 пунктов. В том числе нацпарк «Беловежская пуща», хозяйство «Великое княжество Сула», комплексы «Дукорский маёнтак» и «Дудутки». Перечень разрешает производить традиционные беларусские алкогольные напитки — самогон, различные типы наливок, настоек и так далее.

Последний раз список дополнялся в январе 2023-го. Тогда туда, в частности, добавили Воложинский лесхоз и хозяйство Анатолия Юницкого, многие годы продвигающего свой «струнный транспорт».

Перечень появился в конце 2005 года, в нем перечисляются юрлица, которые занимаются производством «оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белoрусских национальных традиций». Первоначально в документе было две такие локации — «Беловежская пуща» и «Дудутки».

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