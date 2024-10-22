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В России нашли вторую ферму с рабами за месяц

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  • 22.10.2024, 16:43
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В России нашли вторую ферму с рабами за месяц

Ей заправлял «цыган» по прозвищу Батя.

В поселке Слава Труда Ростовской области обнаружили ферму, владелец которой держал в рабстве 18 человек. Людей заманили туда обманом, предлагая заработать на уборке урожая. Денег они так и не увидели. Вместо этого их отправили в бараки, предварительно отобрав паспорта. Невольники жили в антисанитарных условиях, их заставляли подчиняться приказам и избивали за непослушание. Людей удалось вызволить, благодаря волонтерам из центра «Альтернатива» и полиции.

В интересах хозяина фермы действовала группа вербовщиков. Один из потерпевших рассказал, что выпивал на лавочке в Ростове-на-Дону, когда к нему подсели незнакомцы, а после очнулся на земле без телефона, документов и денег. В этот момент рядом оказался рекрутер фермы с предложением «подзаработать на складах» за тысячу рублей в день. Таким образом он оказался в рабстве. Позже потерпевшему удалось заполучить телефон и связаться с семьей. Те позвонили в полицию.

По данным Mash, фермой заправлял 44-летний уроженец Азова Раджа Лиманский — «цыган» по прозвищу Батя, ранее судимый за мошенничество и похищение людей. Источники канала утверждают, что он был объявлен в федеральный розыск и все это время скрывался от следствия. Большинство «завербованных» — люди без определенного места жительства и «с военным прошлым». Пять освобожденных из рабства уже написали на Лиманского заявления в полицию за незаконное удержание, «фермера» доставили в отдел.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело об использовании рабского труда (пункты «а», «д» части 2 статьи 127.2 УК). Наказание за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

При этом ферма с рабами в Аксайском районе могла быть не единственной. Один из потерпевших рассказал, что у них не было иного выхода, кроме как оставаться в подчинении Лиманского: «Здесь цыганская трасса, невозможно сбежать. Отсюда сбегаешь — в другую компанию попадаешь».

Это уже вторая ферма с рабами, обнаруженная в России за последний месяц. В конце сентября в Тульской области освободили 10 человек, которых цыгане заманивали на сезонные работы, а по факту держали в неволе и избивали за непослушание, желание отдохнуть и попытки сбежать. Среди потерпевших был участник войны в Украине. Он отправился на фронт из колонии, а по возвращении домой «просадил все заработанное» и оказался на улице, после чего попал в рабство.

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