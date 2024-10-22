закрыть
22 октября 2024, вторник, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на гибкость мозга

  • 22.10.2024, 16:49
В Сеть попал интересный тест на гибкость мозга

Найдете выход из лабиринта за 40 секунд?

Представьте себя в лабиринте, подобном тому, что создал царь Минос для своего свирепого пленника — Минотавра. В темных извилистых коридорах вы слышите эхом шаги… но чей-то шаг резче и ближе. Выйти из лабиринта — это не просто вопрос удачи, а испытание ваших умственных способностей, пишет «Вокруг света».

Сможете ли вы просчитать ходы наперед, выбрать правильные пути и сделать это за 40 секунд?

Тест проверит, насколько эффективно ваш мозг способен анализировать ситуацию и принимать решения, когда время неумолимо бежит вперед. Готовы ли вы столкнуться с собственным «Минотавром» — своей способностью быстро и точно выбирать между различными вариантами?

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип