Bloomberg: США приготовились окончательно похоронить планы Путина 22.10.2024, 16:53

Экспорт российского СПГ — под ударом.

Санкционное преследование российского проекта «Арктик СПГ 2» и связанных с ним танкеров оказалось успешным. США намерены продолжать «закручивать гайки», чтобы лишить Россию доходов от экспорта газа, благо сами способны заместить российские поставки.

«Наша цель в отношении Россией проста — сократить доходы, которые она получает от своих нефтегазовых ресурсов», — сказал в интервью Bloomberg Джеффри Пайатт, помощник министра энергетики и бывший посол США в Украине.

Проект «Арктик СПГ 2» так и не смог преодолеть последствия введенных в ноябре прошлого года санкций. Реализующая его компания «Новатэк» планировала начать экспорт в I квартале 2024 г., но до сих пор ни одно судно не доставило газ покупателям. Более полугода организовать его вывоз просто не получалось, а в августе несколько танкеров из теневого флота, который по аналогии с нефтяным стала формировать Россия, приняли груз на борт. Но США тут же ввели санкции против них, а также еще нескольких судов, которые могли заняться вывозом.

В результате два груза были переданы в плавучее хранилище «Саам ПХГ» в Мурманской области. Также два танкера, приняв газ на «Арктик СПГ 2», отправились на восток по Северному морскому пути (СМП), даже не имея на это разрешения от «Главсевморпути». Повторить их «подвиг» (они не являются танкерами ледового класса) в ближайшее время никто не сможет: октябрь — последний месяц, когда такие суда имеют шанс пройти по СМП, так как затем ледовое покрытие станет слишком крепким. Готовых же к эксплуатации танкеров ледового класса у «Новатэка» сейчас нет.

Российские чиновники и топ-менеджеры «Новатэка» отчаянно занимаются поиском рынков сбыта для «Арктик СПГ 2», предлагая значительные скидки, но пока никто не решается принять санкционную продукцию. «Мы не будем приобретать [поставки с] «Арктик СПГ 2». Мы не покупаем никаких санкционных товаров. То, на что наложены широкие санкции, мы не трогаем», — заявил в конце сентября министр нефти Индии Панкадж Джайн.

Проводимая Вашингтоном политика работает, сказал Пайатт:

Я не могу рассуждать о будущих санкциях, но могу сказать, что мы очень внимательно следим за тем, куда направляются попавшие под санкции российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация Байдена будет продолжать закручивать гайки в отношении российского экспорта СПГ.

По плану, «Арктик СПГ 2» должен был производить на трех технологических линиях 19,8 млн тонн СПГ в год. Первая линия была введена в строй в августе 2023 г. и произвела первую партию газа в декабре, но вывезти ее не получилось. Вторую линию доставили к будущему месту работы в августе 2024 г., строительство третьей было решено отложить и перенести срок ее ввода в эксплуатацию с 2026-го на 2028 г.

Владимир Путин рассчитывал, что к 2030 г. Россия более чем втрое увеличит годовое производство СПГ до 100 млн тонн. Таким образом, «Арктик СПГ 2» должен был бы обеспечивать примерно пятую его часть. Жесткие санкции в отношении проекта частично объясняются тем, что крупнейшим поставщиком СПГ являются США, что дает им «бóльшую свободу маневра», сказал Пайатт. Такой свободы у Вашингтона и его союзников нет в отношении нефти, поэтому они пытались ограничить лишь цену ее экспорта, но не объемы поставок.

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