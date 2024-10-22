закрыть
22 октября 2024, вторник, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Все врачи в шоке от количества лицеистов»

  • 22.10.2024, 16:59
«Все врачи в шоке от количества лицеистов»

Отравление в брестском лицее было еще более массовым.

Из-за вспышки кишечной инфекции 14 учеников лицея № 1 в Бресте попали в больницу.

«В Брестской областной клинической больнице в инфекционных отделениях находятся 14 пациентов — учащихся 9−11-х классов лицея № 1», — сообщили в Минздраве 18 октября.

Как отмечают лечащие врачи, у всех пациентов — симптомы острой кишечной инфекции. Причины вспышки не сообщаются.

Как оказалось, масштаб проблемы еще больше. Об этом сообщают подписчики TikTok сайта Charter97.org.

@charter97.org Школьники Бреста госпитализированы! Что случилось? #брест #лицей1 #госпитализация #инфекция #школьники #кишечнаяинфекция #чп #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97

«14 детей? Да это вранье! В Бресте уже нет мест, весь лицей в четверг тошнило, все туалеты были заняты, кто-то не успевал дойти — прямо в коридоре. В один класс ходило по 3 человека».

«Все больницы заполнены, детей везут в Кобрин. Директриса лицея сказала никому не рассказывать. Это позор, всем лишь бы свои з*дницы прикрыть».

«При санстанции все всегда бегают и наводят порядок. А как только та уезжает, всем снова становится все равно на учащихся».

«У меня ребенок после посещения школьной столовой часто жалуется, что болит живот. Да что тут говорить, если в саду в ясельной группе дают колбасу».

«Если и дают колбасу, то это не вина поваров, все вопросы к технологам».

«В первую очередь нужно проверить, какого качества приходят продукты, а также составление меню, когда детям дают свеклу и горох в один день».

«Сначала на работу, в школу, в сад отправляют больных с признаками болезни, а потом удивляются. Всем скорейшего выздоровления!»

«Я 7 лет проработала в школьной столовой... Ночью засыпаешь с мыслью: дай Бог, чтобы утром никто не отравился... Днем следишь за каждым моментом».

«Зато сама санэпидстанция носит домой хорошие продукты, а не покупает их в магазине. Знакомая работает».

«Кормят всяким шлаком. Хватит уже экономить на детях!»

«Может, вкусно кормят, но это инфекция. И скорее всего — в столовой».

«Я из того лицея. Всех рвало к черту. Больше половины лицея не было. В классах по 1-7 человек. Это явно не от того, что кто-то ест на стороне».

«Я в больнице и скажу, что далеко не 14 уже. Все врачи в шоке от количества лицеистов».

«Во всем лицее сегодня было 66 учащихся, в некоторых классах по ноль человек пришло».

«Может, столовые нужно чаще проверять, брать смывы с посуды, а не просто ставить галочки санстанции?»

«А санстанция, знаете, как проверяет? Приедут — их накормят, напоят, еще и в сумку положат, галочку поставят... и замнут все, просто «кишечная инфекция».

«Начнем с того, что не хватает персонала, чтобы следить за элементарным. Зарплаты низкие, мягко говоря. Людей просто не хватает, никто не хочет трудоустраиваться. Вот тебе и бесплатное образование».

«В этой школе учится моя племянница — это не инфекция, а отравление. Весь ее класс после столовой начал рыгать, а на следующий день пришел только 1 человек».

«В Жлобине такая же ситуация. У детей после школьной еды понос, рвота, болит живот».

Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип