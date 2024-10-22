«Все врачи в шоке от количества лицеистов» 22.10.2024, 16:59

Отравление в брестском лицее было еще более массовым.

Из-за вспышки кишечной инфекции 14 учеников лицея № 1 в Бресте попали в больницу.

«В Брестской областной клинической больнице в инфекционных отделениях находятся 14 пациентов — учащихся 9−11-х классов лицея № 1», — сообщили в Минздраве 18 октября.

Как отмечают лечащие врачи, у всех пациентов — симптомы острой кишечной инфекции. Причины вспышки не сообщаются.

Как оказалось, масштаб проблемы еще больше. Об этом сообщают подписчики TikTok сайта Charter97.org.

«14 детей? Да это вранье! В Бресте уже нет мест, весь лицей в четверг тошнило, все туалеты были заняты, кто-то не успевал дойти — прямо в коридоре. В один класс ходило по 3 человека».

«Все больницы заполнены, детей везут в Кобрин. Директриса лицея сказала никому не рассказывать. Это позор, всем лишь бы свои з*дницы прикрыть».

«При санстанции все всегда бегают и наводят порядок. А как только та уезжает, всем снова становится все равно на учащихся».

«У меня ребенок после посещения школьной столовой часто жалуется, что болит живот. Да что тут говорить, если в саду в ясельной группе дают колбасу».

«Если и дают колбасу, то это не вина поваров, все вопросы к технологам».

«В первую очередь нужно проверить, какого качества приходят продукты, а также составление меню, когда детям дают свеклу и горох в один день».

«Сначала на работу, в школу, в сад отправляют больных с признаками болезни, а потом удивляются. Всем скорейшего выздоровления!»

«Я 7 лет проработала в школьной столовой... Ночью засыпаешь с мыслью: дай Бог, чтобы утром никто не отравился... Днем следишь за каждым моментом».

«Зато сама санэпидстанция носит домой хорошие продукты, а не покупает их в магазине. Знакомая работает».

«Кормят всяким шлаком. Хватит уже экономить на детях!»

«Может, вкусно кормят, но это инфекция. И скорее всего — в столовой».

«Я из того лицея. Всех рвало к черту. Больше половины лицея не было. В классах по 1-7 человек. Это явно не от того, что кто-то ест на стороне».

«Я в больнице и скажу, что далеко не 14 уже. Все врачи в шоке от количества лицеистов».

«Во всем лицее сегодня было 66 учащихся, в некоторых классах по ноль человек пришло».

«Может, столовые нужно чаще проверять, брать смывы с посуды, а не просто ставить галочки санстанции?»

«А санстанция, знаете, как проверяет? Приедут — их накормят, напоят, еще и в сумку положат, галочку поставят... и замнут все, просто «кишечная инфекция».

«Начнем с того, что не хватает персонала, чтобы следить за элементарным. Зарплаты низкие, мягко говоря. Людей просто не хватает, никто не хочет трудоустраиваться. Вот тебе и бесплатное образование».

«В этой школе учится моя племянница — это не инфекция, а отравление. Весь ее класс после столовой начал рыгать, а на следующий день пришел только 1 человек».

«В Жлобине такая же ситуация. У детей после школьной еды понос, рвота, болит живот».

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