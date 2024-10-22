ВСУ на танках прорвали российскую оборону в Курской области

ВСУ на танках прорвали российскую оборону в Курской области1
- 22.10.2024, 17:03
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Идет штурм села Зеленый Шлях.
Морпехи 36-й бригады ВСУ совместно с терробороной и бойцами 47-й мехбригады завершают зачистку и вытеснение оккупантов из поселков Зеленый Шлях и Новоивановка в Курской области. Кадры боев публикует пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, отмечает dialog.ua.
Колонна тяжелой техники ВСУ во главе с танками Т-64БВ с боями продвинулась на 2 километра вдоль трассы «Рыльск-Коренево-Суджа». Военные дважды встретили сопротивление во время своего продвижения, прорвав позиции в лесопосадках, и зашли непосредственно в сам поселок Зеленый Шлях.
Наступление морпехов происходило при поддержке разведывательных беспилотников и артиллерии, использовавшей кассетные боеприпасы. Уже у самого населенного пункта морпехи ВСУ отразили механизированную контратаку нескольких бронированных машин с помощью танков и ударных дронов. Проект WarArchive геолоцировал места боев, в частности, расположение уничтоженных позиций россиян в посадках и разбитой российской техники.
Пока неизвестно, удалось ли передовым подразделениям ВСУ закрепиться в Зеленом Шляхе. Однако, в случае успеха, это позволит создать предпосылки для полного вытеснение оккупантов из расположенной рядом Новоивановки.