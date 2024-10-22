Польша закрывает консульство России в Познани

Польша закрывает консульство России в Познани1
- 22.10.2024, 17:17
Глава МИД Польши подчеркну, что РФ ведет гибридную войну.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.
В соцсети Х он, объясняя необходимость закрытия российского генконсульства в Познани, Сикорский подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.
- Как министра иностранных дел, моя обязанность – решительно реагировать. Первый шаг – закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, мы защищаем поляков, – добавил глава польского МИД.
В Польше есть три генеральных консульства России – кроме Познани, это Краков и Гданьск.