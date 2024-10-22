Польша закрывает консульство России в Познани 1 22.10.2024, 17:17

Фото: charter97.org

Глава МИД Польши подчеркну, что РФ ведет гибридную войну.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.

В соцсети Х он, объясняя необходимость закрытия российского генконсульства в Познани, Сикорский подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

- Как министра иностранных дел, моя обязанность – решительно реагировать. Первый шаг – закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, мы защищаем поляков, – добавил глава польского МИД.

В Польше есть три генеральных консульства России – кроме Познани, это Краков и Гданьск.

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