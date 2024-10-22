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В Витебской области можно купить 134-летнее здание, где работал Янка Купала

  • 22.10.2024, 17:24
В Витебской области можно купить 134-летнее здание, где работал Янка Купала

За 200 рублей.

В Сенненском районе на аукцион выставлены здания спиртзавода, располагавшегося в усадьбе Святских Старая Белица, где младшим приказчиком служил белoрусский классик Янка Купала, заметили «Народныя навіны Віцебска».

Так в агрогородке Пламя Сенненского района на аукцион выставлено пять зданий, построенных более столетия назад. Лот оценен в пять базовых величин (200 рублей) — по одной базовой за каждое здание.

Самое старое из них — двухэтажный главный корпус спиртзавода площадью более 1500 квадратных метров, который был построен еще в 1890 году.

Кроме того, лот включает спиртохранилище, возведенное в 1900 году, а также здание молочной, склад и зерносклад 1913 года постройки.

Как отмечает издание, в 1904 году в этом поместье у Кароля Святского служил младшим приказчиком Иван Доминикович Луцевич — в будущем народный поэт Беларуси Янка Купала.

В это время там очищали спирт, мололи муку, драли крупы, производили по самым современным технологиям сыр и масло.

Начальная цена продажи комплекса объектов спиртзавода составляет 200 рублей. На выделенных земельных участках с площадью более одного гектара возможно размещение объектов административного, социально-культурного назначения, использования для предпринимательской деятельности.

По оценке «Витебскоблимущества», рыночная стоимость этого недвижимого имущества на конец 2022 года составляла 2 933 000 рублей.

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