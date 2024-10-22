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Представлена самая мощная Skoda Fabia в истории

  • 22.10.2024, 17:32
Представлена самая мощная Skoda Fabia в истории

Авто оснащенл 190-сильным турбомотором.

Линейку Skoda Fabia 2025 пополнил спортивный вариант Rally2. Заряженный хэтчбек выпустят лимитированной серией. О нем пишет «Фокус».

Новая модель является преемницей Skoda Fabia RS и была создана в сотрудничестве с немецким тюнинг-ателье ABT Sportsline, чтобы отметить два чемпионских титула Fabia в испанской гоночной серии S-CER.

Специалисты ABT Sportsline доработали 1,5-литровый турбомотор Skoda Fabia Rally2. Его мощность выросла со 150 до 190 л. с., а крутящий момент увеличился с 250 до 290 Н∙м. Это самая мощная серийная Skoda Fabia в истории.

Заряженный хэтчбек оснащен 7-ступенчатым роботом DSG и спортивной подвеской с заниженным на 15 мм кузовом. Также установлены 17-дюймовые диски OZ Racing Superturismo с шинами Michelin Pilot Sport 5.

Кроме того, новая Skoda Fabia Rally2 узнается по скромному обвесу и увеличенному заднему спойлеру. К тому же, все авто окрасят в ярко-салатовый цвет.

В салоне установлены спортивные руль и кресла, а в отделке использована черная ткань с контрастными салатовыми швами. Также установили табличку с серийным номером авто.

Всего выпустят всего 100 заряженных хэтчбеков. Цена Skoda Fabia Rally2 составит 30 900 евро, а ее продажи стартуют с марта 2025 года.

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