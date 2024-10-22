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Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку

  • 22.10.2024, 17:40
Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку
Андрей Костин

После громкого скандала.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что уходит с должности. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале Офиса Генпрокурора.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО относительно очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства», – отметил Костин.

Он добавил, что много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.

4 октября в украинском Госбюро расследований сообщили, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына, который занимал руководящую должность в Пенсионном фонде в Хмельницкой области, уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн. В частности только в рабочем кабинете руководительницы МСЭК было обнаружено 100 тысяч долларов.

Позже появилась информация о том, что около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. СМИ сообщали о причастности Крупы к этому.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО из-за инцидентов с МСЭК и «фальшивых инвалидностей».

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