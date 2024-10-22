Британия подготовила группу украинских пилотов 1 22.10.2024, 17:55

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фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Залужный заявил, что они «скоро пойдут в бой».

В Великобритании закончили курс подготовки пилоты ВСУ, которые «скоро пойдут в бой». Об этом сообщил в своем Телеграм-канале посол Украины в этой стране Валерий Залужный.

«Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле», - написал он.

Залужный отметил, что победа формируется в частности «видением наших будущих действий и подготовке к ним уже сегодня». По его словам, украинцы находятся на авиабазе Кранвелл «именно ради наших будущих побед».

«В любом случае, совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись с боевых заданий», - добавил он

unian.net пишет, что на вооружении Королевских ВВС нет ни американских F-16, ни французских Mirage-2000, которые были обещаны Украине. Поэтому вероятно, речь идет именно о базовой летной подготовке пилотов, а не об освоении конкретного типа самолета, для чего этим пилотам придется проходить отдельный курс подготовки.

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