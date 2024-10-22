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Рафаэлю Надалю в Эр-Рияде подарили золотую ракетку

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  • 22.10.2024, 18:06
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Рафаэлю Надалю в Эр-Рияде подарили золотую ракетку

Marca узнала стоимость трехкилограммового подарка.

Стоимость золотой ракетки, которую испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю подарили на выставочном турнире в Эр-Рияде, составляет около €250 тыс. Об этом сообщает Marca.

38-летний Надаль на турнире Six Kings Slam занял четвертое место, уступив сербу Новаку Джоковичу. По завершении турнира испанцу подарили ракетку из золота весом около 3 кг.

В турнире Six Kings Slam также принимали участие датчанин Хольгер Руне, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Каждый теннисист получил по $1,5 млн за участие, а победителю Синнеру досталось $6 млн.

Надаль ранее объявил, что завершит карьеру после финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге.

За карьеру он выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только Джоковичу (24).

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