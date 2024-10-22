США могут выделить Украине $1,6 млрд на производство дальнобойного оружия 22.10.2024, 18:13

Оно позволит ВСУ уничтожать военные объекты на территории России.

Украина получит от США 1,6 миллиарда долларов для финансирования производства дальнобойного оружия, которое позволит ВСУ уничтожать военные объекты на территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, первый транш в размере 800 миллионов долларов для развития отечественного производства беспилотников должен поступить уже в ближайшие дни. За ним последует вторая выплата, которая составит от 700 до 800 миллионов долларов. Наращивание внутреннего военного производства является частью «плана победы» Зеленского наряду с приглашением в НАТО.

Украина уже активно применяет свои дальнобойные беспилотники для ударов по военным целям на территории России, но продолжает настаивать на том, чтобы западные партнеры разрешили использовать предоставленное ими вооружение для тех же целей. В частности, Киев добивается разрешения на удары поставляемыми ракетами по объектам, с которых Россия ведет обстрелы украинской критической и гражданской инфраструктуры.

В августе Зеленский сообщил о первом запуске Вооруженными силами Украины ракеты-дрона «Паляниця», разработанной для преодоления ограничений на использование западного дальнобойного оружия. Из опубликованного президентом видео следует, что дальность полета «Паляницы» составляет до 700 километров. В ролике также показана карта, на которой были отмечены российские аэродромы, находящиеся в радиусе действия ракеты, включая авиабазу Саваслейка в Нижегородской области. В настоящее время с помощью этого дрона ВСУ могут поразить не менее 20 российских авиабаз.

В середине октября президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 425 миллионов долларов. В него войдут сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО, десятки тактических противовоздушных комплексов, дополнительные артиллерийские установки, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи единиц дополнительной бронетехники.

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