Сколько будет стоить новогодний банкет в санатории 22.10.2024, 18:16

Цены в сравнении с прошлым годом выросли.

Номера в белорусских санаториях на новогодние праздники уже практически раскуплены. В настоящее время осталось только 16% свободных мест, передает «Точка».

Об этом на пресс-конференции в Минске рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

«В период новогодних праздников стоимость одного койко-дня составит Br139», – отметил он.

Спикер уточнил, что эта цена на 10% выше прошлогодней. Он также сообщил, что в санаториях продолжают принимать заявки на новогодние банкеты.

«Стоимость банкета в среднем составит Br250 с человека», – уточнил он.

Геннадий Болбатовсский считает, что отдых в санаториях для белорусов по ценам доступный. Наши граждане составляют около 70% всех отдыхающих в последние несколько лет постковидного периода.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения отметил, что за девять месяцев 2024 года 600 тыс. жителей Беларуси прошли оздоровление с использованием льгот и средств республиканского бюджета, а также фонда социального страхования.

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