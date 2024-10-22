Украинские пограничники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» 22.10.2024, 18:18

Видеофакт.

Украинские пограничники на одном из участков фронта обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».

Видеозапись успешной работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

«Стрела-10» - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.

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