Украинские пограничники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»
- 22.10.2024, 18:18
Видеофакт.
Украинские пограничники на одном из участков фронта обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».
Видеозапись успешной работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
«Стрела-10» - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.