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Медвежонок Паддингтон официально получил британский паспорт

  • 22.10.2024, 18:20
Медвежонок Паддингтон официально получил британский паспорт

В МВД с юмором отнеслись к просьбе создателей фильма помочь с реквизитом.

Министерство внутренних дел Великобритании (Хоум-офис) выдало официальный британский паспорт медвежонку Паддингтону. Об этом сообщает The Guardian.

Во время работы над фильмом «Приключения Паддингтона 3», действие которого происходит в Перу, продюсер картины Роб Сильва обратился в Хоум-офис с просьбой выдать образец паспорта в качестве реквизита для съемок. Сотрудники министерства на обращение продюсера отреагировали с юмором — и сделали для медвежонка настоящий паспорт с фотографией и официальным указанием, что Паддингтон — медведь.

«Мы написали в Министерство внутренних дел с просьбой выдать копию паспорта, а они сделали официальное удостоверение для Паддингтона — единственное в своем роде», — рассказал Сильва.

Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас и Оливия Колман. Из-за бюрократических сложностей съемки фильма проходили не в Перу, а в Колумбии.

Первые два фильма трилогии заработали в мировом прокате более $500 млн. Третья часть выходит на экраны через семь лет после «Приключений Паддингтона 2».

Медвежонок Паддингтон — это культовый для Великобритании персонаж. В июне 2022 года на официальной странице королевской семьи в YouTube появился ролик в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II. По сюжету королева приглашает медвежонка на чаепитие в Букингемский дворец. В конце ролика она достает из сумочки любимое лакомство героя — хлеб с мармеладом.

После смерти королевы в сентябре 2022 года британцы принесли более тысячи игрушек в виде медвежонка к воротам резиденции королевы. Тогда сообщалось, что игрушки будут бережно очищены и переданы в детские больницы Великобритании.

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