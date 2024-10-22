Министр спорта Беларуси мечтает создать объединенный с РФ футбольный чемпионат

Министр спорта Беларуси мечтает создать объединенный с РФ футбольный чемпионат2
- 22.10.2024, 18:32
Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров.
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил «РБ Спорт», что вопрос создания объединенного с Россией футбольного чемпионата еще не снят с повестки.
«Эта тема прорабатывалась. Вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива», — сказал Ковальчук.
По словам Ковальчука, возможен такой же вариант, как существует в КХЛ, в которой выступает минское «Динамо». «Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?» — добавил министр.
На вопрос, какой это может быть клуб, Ковальчук ответил: «Это может быть и солигорский «Шахтер», и гродненский «Неман», и борисовский БАТЭ, и минское «Динамо». Любой клуб, который будет на вершине чемпионата республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу».
Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не выступают в еврокубках. Против Беларуси подобные санкции применять не стали, но белорусские клубы и сборные проводят матчи под эгидой ФИФА и УЕФА на нейтральных полях.