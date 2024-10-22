закрыть
22 октября 2024, вторник, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший дом Маргарет Тэтчер в Лондоне выставлен на продажу

  • 22.10.2024, 18:46
  • 1,092
Бывший дом Маргарет Тэтчер в Лондоне выставлен на продажу

Названа цена.

Четырехэтажный таунхаус в центре Лондона, где в 1990-е годы после отставки жила бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, выставлен на продажу. Стоимость лота — £3,65 млн, сообщает Mansion Global.

Этот дом принадлежал казначею Консервативной партии Великобритании лорду Алистеру Макалпину. Он предложил Тэтчер и ее мужу поселиться в таунхаусе, расположенном всего в нескольких шагах от здания парламента.

Общая площадь дома составляет 202,1 кв. м. В нем есть просторный зал для приемов со старинным камином и оригинальными деревянными панелями в георгианском стиле, официальная столовая со старинным камином, также отделанная панелями, кухня с мебелью ручной работы, выходящая на частный внутренний дворик с садом и две обшитые панелями гостиные.

Из окон дома открывается вид на старинный Колледж-Гарден, Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство, уточняется в сообщении.

В октябре этого года в Нью-Йорке выставили на продажу квартиру, в которой снималась часть сцен известного художественного фильма «Дьявол носит Prada». Стоимость лота — $8,99 млн. Здание было построено в 1900 году и изначально служило универмагом, но в 2001-м было переоборудовано под жилой дом на девять квартир.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип