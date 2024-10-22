Бывший дом Маргарет Тэтчер в Лондоне выставлен на продажу 22.10.2024, 18:46

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Названа цена.

Четырехэтажный таунхаус в центре Лондона, где в 1990-е годы после отставки жила бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, выставлен на продажу. Стоимость лота — £3,65 млн, сообщает Mansion Global.

Этот дом принадлежал казначею Консервативной партии Великобритании лорду Алистеру Макалпину. Он предложил Тэтчер и ее мужу поселиться в таунхаусе, расположенном всего в нескольких шагах от здания парламента.

Общая площадь дома составляет 202,1 кв. м. В нем есть просторный зал для приемов со старинным камином и оригинальными деревянными панелями в георгианском стиле, официальная столовая со старинным камином, также отделанная панелями, кухня с мебелью ручной работы, выходящая на частный внутренний дворик с садом и две обшитые панелями гостиные.

Из окон дома открывается вид на старинный Колледж-Гарден, Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство, уточняется в сообщении.

В октябре этого года в Нью-Йорке выставили на продажу квартиру, в которой снималась часть сцен известного художественного фильма «Дьявол носит Prada». Стоимость лота — $8,99 млн. Здание было построено в 1900 году и изначально служило универмагом, но в 2001-м было переоборудовано под жилой дом на девять квартир.

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