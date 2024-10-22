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Правительство Австрии сформирует нынешний канцлер Нехаммер

  • 22.10.2024, 18:50
Правительство Австрии сформирует нынешний канцлер Нехаммер
Курт Нехаммер

Его партия заняла на сентябрьских выборах в парламент второе место.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен поручил формирование правительства действующему канцлеру Курту Нехаммеру — несмотря на то, что его консервативная Австрийская народная партия заняла на сентябрьских выборах в парламент только второе место, уступив правым из Партии свободы.

Ван дер Беллен в телеобращении объяснил, что не поручил формирование правительства лидеру Партии свободы Герберту Киклю, поскольку ни одна из партий не выразила готовности вступить с ним в коалицию, а у самой Партии свободы не хватит в парламенте голосов для формирования кабинета. «Если партия хочет править в одиночку, она должна набрать больше 50%, а не 10, 20 или 30», - добавил он. За правых голосовали 29% избирателей.

Кикль добивался того, чтобы формирование правительства поручили ему, отмечая, что будет неправильным, если Австрией будет управлять «коалиция проигравших».

Ван дер Беллен отметил, что Нехаммер будет вести переговоры о коалиционном правительстве с занявшими третье место на выборах социал-демократами. У такой потенциальной коалиции будет в парламенте большинство только в один голос, поэтому не исключено, что в состав кабинета пригласят одну из малых партий. Когда может быть сформировано правительство, пока не ясно. Несмотря на значительные различия в программах, Народная партия и социал-демократы в прошлом уже формировали правящие коалиции.

Глава Партии свободы 55-летний Герберт Кикль считается близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кикль, помимо прочего, выступает против выделения средств на поддержку обороны Украины. Он критиковал введённые против России санкции и утверждал, что главную ответственность за войну несут США и НАТО. Оппоненты критикуют Кикля, называя его прокремлевским политиком.

Австрия – нейтральное государство и не входит в НАТО. Нынешнее коалиционное правительство во главе с Нехаммером выступает в поддержку Украины и критикует Россию, но занимает значительно более умеренную позицию, чем ряд других стран ЕС, в том числе по вопросу о санкциях.

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