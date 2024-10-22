Белоруска погибла в ожидании ГАИ на трассе под Осиповичами 22.10.2024, 18:53

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Женщина осталась в машине после мелкого ДТП.

В Осиповичском районе в ДТП погибла женщина, сообщили в Следственном комитете.

Смертельная авария произошла днем 22 октября на 77-м километре автотрассы Минск — Гомель в пределах Осиповичского района.

Изначально 63-летний водитель «Лады», совершая обгон, по касательной столкнулся с тросовым ограждением, которое разделяет транспортные потоки. После мелкого ДТП мужчина выставил знак аварийной остановки и позвонил в ГАИ.

В ожидании ГАИ водитель вышел из транспортного средства, а в машине осталась его 63-летняя супруга. В этот момент 41-летний водитель «Пежо» при маневрировании столкнулся со стоявшей на проезжей части «Ладой». Сидевшая в автомобиле на заднем сидении пассажирка скончалась на месте.

— Возбуждено уголовное дело из-за нарушения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси), - прокомментировали в СК.

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