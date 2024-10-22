Турция заблокировала поставки американской электроники российскому ВПК 22.10.2024, 19:12

Анкара выполнила требование Вашингтона.

Турция без официального объявления запретила своим экспортерам переправлять в Россию американскую продукцию военного назначения. Это произошло после того, как Вашингтон пригрозил Анкаре, которая не присоединилась к западным санкциям и старается соблюдать нейтралитет в российско-украинском конфликте, «последствиями» за поддержку российского ВПК.

В последние недели турецкие власти внесли изменения в национальную электронную таможенную систему, рассказали Financial Times три непосредственно знающих об этом человека. Теперь экспортерам будет запрещено поставлять в Россию американскую продукцию, включенную в список из 50 «высокоприоритетных» товаров, которые США, ЕС, Великобритания и Япония определили как критически важные для российской военной промышленности. В их числе передовая электроника, включая процессоры и карты памяти, которые используются в ракетах и дронах, системы дистанционного управления, станки и другое оборудование, применяемое при производстве вооружений.

Поставка аналогичных товаров из ЕС была заблокирована ранее, рассказали два источника FT. По словам одного из источников, публично о введенных ограничениях не сообщается, так как это «политически чувствительный» вопрос.

Администрация Джо Байдена приложила значительные усилия, чтобы остановить поставки в Россию через Турцию продукции, используемой для выпуска вооружений. В августе с турецкими чиновниками и топ-менеджерами в Анкаре и Стамбуле встречался помощник министра торговли США Мэтью Акселрод, который старается не допустить попадания передовых американских технологий противникам США. Акселрод предупредил представителей Турции о неприятных «последствиях», если она не заблокирует поставку такой продукции в Россию.

«Мы считаем, что турецкое правительство услышало наши опасения и понимает их, – сообщил Акселрод в ответ на запрос FT. – Мы не без оснований считаем, что сотрудничество будет укрепляться».

Поставки западной продукции через Турцию уже сильно сократились после того, как США в декабре 2023 г. объявили о возможности введения вторичных санкций против банков других стран, обслуживающих сделки с подсанкционными товарами. В результате турецкие банки стали отказываться от проведения подобных транзакций.

До начала войны в Украине месячный экспорт высокоприоритетных товаров из Турции в Россию составлял лишь около $3 млн в месяц, но к декабрю 2022 г. он взлетел до $37,6 млн, согласно турецкой статистике. Незадолго до объявления о вторичных санкциях США он был $26,5 млн, а в июле 2024 г. – уже лишь $4,5 млн.

Главным перевалочным пунктом по-прежнему остается Китай (включая Гонконг). Они в прошедшем июле продали России продукции военного назначения на $377,7 млн, по данным Trade Data Monitor, причем в декабре 2023 г. этот показатель превышал $680 млн.

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